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Двух пострадавших при взрыве бензовоза доставили в Екатеринбург
Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

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11:47   7 Июля 2019
Весь мир

Курц раскритиковал НПО, которые спасают мигрантов в Средиземном море

Курц раскритиковал НПО, которые спасают мигрантов в Средиземном море

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц высказал мнение, что неправительственные организации, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море, дают людям «ложную надежду» и непреднамеренно вовлекают в опасную ситуацию все большее число жителей Африки.

По мнению политика, положить конец массовой гибели стремящихся в Европу мигрантов в Средиземном море можно будет положить конец только отправляя нелегалов либо на родину либо в какую-то транзитную страну. Об этом Курц заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

«До тех пор, пока спасение будет связано с бесплатным билетом в Центральную Европу, все больше людей будут отправляться в путь», - подчеркнул он.

Курц раскритиковал НПО, которые спасают мигрантов в Средиземном море

Напомним: одна из последних попыток судна с нелегальными мигрантами из Африки войти в порт и высадить их в порту итальянского острова Лампедуза привела к тому, что капитан судна Sea Watch гражданка Германии Карола Ракете была арестована и помещена под домашний арест. Спустя некоторое время судьей предварительного следствия было принято решение освободить женщину из-под ареста.

 

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Автор: Александр Люблинский
#европа #мигранты #австрия #африка #курц #нелегалы

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