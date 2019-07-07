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10:54   7 Июля 2019
Весь мир

США призывают Германию отправить в Сирию свои наземные войска

США призывают Германию отправить в Сирию свои наземные войска

Вашингтон призывает Берлин отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американских военнослужащих. Об этом пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Он отметил, что Германия играет важную роль в политическом процессе и в качестве союзника в борьбе против боевиков ИГ* в арабском государстве. При этом Штаты ждут, что ФРГ «будет делать больше», что страна на добровольной основе отправит несколько сотен военных в САР.

По словам Джеффри, не обязательно речь идет о боевой миссии.

«ИГ* можно оттеснить за счет сирийских местных сил, но необходимо определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, логистику, подготовку и оказывать техническую помощь», — сказал он.

На данный момент немецкие истребители-бомбардировщики Tornado только проводят разведку и занимаются дозаправкой самолетов союзников в воздухе.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #терроризм #сирия #иг #германия

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