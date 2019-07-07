Бомба времен Второй мировой войны стала причиной массовой эвакуации во Франкфурте-на-Майне

Поблизости от здания Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне в ходе строительных работ был обнаружен 500-килограммовый снаряд времен Второй мировой войны, после чего были эвакуированы 16,5 тысяч человек.

Об этом в воскресенье сообщает местная пожарная служба, отмечая, что в зоне эвакуации, которая началась в 8.00 по местному времени (9.00) по московскому времени)оказался сам Европейский центральный банк, станции городской электрички и железнодорожный вокзал, а также дом для инвалидов и престарелых и полицейский участок.

Всем местным жителям было предложено перебраться на время к друзьям или родственникам, для тех, у кого такой возможности нет, организовали пункт помощи. Также власти предоставили всем желающим бесплатный вход в городские музеи.

Операцию по обезвреживанию боеприпаса, как ожидается, начнется во второй половине дня.