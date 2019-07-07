Миллиардера Эпштейна арестовали в США по подозрению в торговле людьми

Американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, в отношении которого ранее выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, был арестован в субботу по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом в воскресенье утром ссылаясь на собственные источники сообщает газета New York Times. Как отмечается, обвинения в адрес Эпштейна были выдвинуты федеральной прокуратурой, уже 8 июля миллиардер предстанет перед судом.

По данным телеканала CBS Miami, Эпштейна задержали на территории аэропорта Нью-Джерси, куда он на личном самолете прилетел из Парижа. В то же время полиция провела обыски в нью-йоркской квартире подозреваемого.

Напомним: обвинения в адрес Джеффри Эпштейна в растлении несовершеннолетних были выдвинуты в 2007 и 2008 годах. Как было установлено в ходе расследования, миллиардер за деньги вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними девушками, а также давал другим людям пользоваться услугами этих девушек. Адвокаты Эпштейна сделали все возможное, чтобы смягчить выдвигаемые против него обвинения. В результате он признал себя виновным и провел в заключении 13 месяцев.