Малькевич организует круглый стол по аресту россиян в Ливии

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что задержанным в Ливии россиянам пытаются предъявить обвинение по закону, которого нет. Он отметил, что на следующей неделе состоится круглый стол для всех заинтересованных сторон.

По его словам, в Ливии вообще нет закона о выборах — его до сих пор не приняли. Тогда возникает вопрос, как в таком случае можно кого-то арестовывать.

«Все большее число стран придумывают свои правила, не оглядываясь на объективную реальность и законы. Захотели — и задержали русских за якобы «вмешательство», — пишет Малькевич в соцсетях.

Он напомнил, что Фонд ищет адвокатов для арестованных россиян. Правозащитник должен иметь лицензию на работу в Ливии, и в идеале быть вообще гражданином той страны.

Напомним, в Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда, среди них социолог Максим Шугалей. Их обвиняют во «вмешательстве в выборы» в Ливии. Арестованных держат в тюрьме в пригороде Триполи. Об этом 5 мая сообщило издание Bloomberg со ссылкой на документы Генпрокуратуры Переходного национального совета страны.

Российские эксперты считают, что задержание связано с тем, что социологи в рамках своих исследовательских работ провели интервью с сыном Каддафи — Сайфом аль-Исламом.