Конюхов полетит из Москвы на Камчатку на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов заявил, что вскоре полетит из Москвы на Камчатку на самолете, который оснащен солнечными батареями. Об этом пишет РИА Новости.

До этого Конюхов уже летал на таком самолете из Москвы в Крым. На борту с ним находился глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский. За два световых дня экипаж преодолел 1,7 тысячи километров. По словам путешественника, этот полет был тренировочным.

Перелет через всю страну имеет важное значение для науки, поделился Конюхов. Кроме того, он станет вторым этапом перед одиночным беспосадочным перелетом вокруг света на энергии солнца, который запланирован на 2021 год.