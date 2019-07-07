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 Минимум 12 человек стали жертвами взрыва в Афганистане

Минимум 12 человек стали жертвами взрыва в Афганистане
8:46   7 Июля 2019
Весь мир

Минимум 12 человек стали жертвами взрыва в Афганистане

Минимум 12 человек стали жертвами взрыва в Афганистане

Минимум 12 человек погибли, еще 43 пострадали при взрыве, прогремевшем в городе Газни на востоке Афганистана, пишет в воскресенье в Twitter агентство Pajhwok.

Ранее поступала информация об одном погибшем и 20 раненых.

Уточняется, что в числе жертв восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных граждан, большая часть пострадавших — школьники. О состоянии их здоровья и конкретном месте взрыва пока не сообщается.

Также к настоящему времени никто не взял на себя ответственность за взрыв.

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Автор: Мария Милкевич
#взрыв #афганистан

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