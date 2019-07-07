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8:05   7 Июля 2019
Россия

Вице-премьер сообщил о строительстве МС-21 для испытания российского двигателя ПД-14

Вице-премьер сообщил о строительстве МС-21 для испытания российского двигателя ПД-14

Иркутский авиационный завод строит еще два опытных самолета МС-21, на одном из которых испытают отечественный двигатель ПД-14, рассказал в воскресенье вице-премьер Юрий Борисов на открытии совещания по реализации производственных программ предприятия.

«Строятся еще две опытные машины, одна из которых предназначена для летных испытаний с российским двигателем ПД-14. Ведется активная работа по подготовке серийного производства МС-21», — заявил он.

Старт поставок серийных машин заказчикам намечен на 2021 год.

Борисов уточнил, что уже готовы три самолета МС-21 для летных испытаний, четвертый находится на стадии окончательной сборки, еще один предназначен для статических испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского.

Вице-премьер добавил, что корпорация «Иркут» сформировала портфель твердых заказов на 175 самолетов.

По его словам, программа МС-21 значительно шире и сложнее прежних, в ходе ее реализации российские предприятия вступили на новый технологический уровень.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #авиация #борисов #мс-21

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