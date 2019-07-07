Коллега арестованных в Ливии ученых заявил, что власти не препятствовали их работе

Социолог-культуролог Александр Прокофьев из группы ученых ФЗНЦ, работавших в Ливии, рассказал во «ВКонтакте», что власти ПНС интересовались их работой и не препятствовали ей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, в мае в Ливии были задержаны социолог Максим Шугалей и медик, арабист, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан. Информация об этом не разглашалась по требованию ливийской стороны в целях безопасности россиян, но после утечки в СМИ задержанных поместили в тюрьму и выдвинули против них обвинения во вмешательстве во внутренние процессы в стране.

Прокофьев решил прокомментировать ситуацию, чтобы опровергнуть фейковые и нелепые домыслы журналистов.

Он рассказал, что социологи въехали в Ливию официально, беспрепятственно, с визами на руках. Помимо активно упоминаемой в СМИ встречи с сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи ученые встречались со множеством других политиков и представителей власти.

Прокофьев подчеркнул, что все это делалось открыто, и за два месяца, проведенные в Ливии, у властей не было к россиянам ни вопросов, ни претензий. Он выехал из страны без каких-либо проблем и вплоть до 17 мая беседовал с коллегами по телефону, после чего связь с ними оборвалась.

По его словам, сначала в Фонде решили, что его сотрудники похищены, поскольку для задержания не было никаких поводов. Те же основания, о которых в настоящее время пишут СМИ, выглядят «дико и абсурдно».

«Вмешательство в президентские выборы, которых нет, — это бред. Нет ни одного человека в Ливии или за ее пределами, кто смог бы хотя бы предположительно назвать дату, когда они состоятся, или быть вообще уверенным, что они произойдут в обозримом будущем. Какое вообще вмешательство в политический процесс могут оказать три иностранца, проводящие полевые социологические исследования?!» — пишет Прокофьев.

Он отметил, что слив информации и без того усугубил ситуацию, поэтому подробно говорить обо всем можно будет лишь после освобождения россиян.

Напомним, в ФЗНЦ ранее опубликовали заявление, в котором объяснили, что арестованные в Ливии социологи занимались изучением и анализом культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановки в стране. Однако российские СМИ вслед за Bloomberg начали распространять ложную информацию о «вмешательстве в выборный процесс», навредив тем самым переговорам ФЗНЦ с властями Переходного национального совета, которые негласно велись с самого момента задержания.