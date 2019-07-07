Джонсон заявил, что его слова о готовности к «жесткому» Brexit не были блефом

Фаворит в борьбе за должность главы Консервативной партии Борис Джонсон сообщил в интервью изданию Sunday Telegraph, что его слова о вероятности выхода Британии из Евросоюза 31 октября без соглашения — это не блеф.

Ранее консерваторы в палате общин выбрали двух кандидатов на пост своего лидера и будущего премьера. Ими стали парламентарий Борис Джонсон и глава Форин-офиса Джереми Хант. Джонсон известен жесткой позицией по Brexit, а Хант, в свою очередь, считает, что условия сделки еще можно изменить.

Издание цитирует слова Джонсона о том, что Британия была в значительной степени готова к выходу из ЕС еще 29 марта и будет готова к 31 октября. По мнению Джонсона, необходимо, чтобы партнеры в Брюсселе поняли это.

«Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: «Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они намерены уйти на своих условиях», — заявил он.

Джонсон считает, что противники идеи «жесткого» Brexit в действительности вообще не хотят покидать Евросоюз.