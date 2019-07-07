Британский посол в США назвал Трампа «ни на что не способным» и «некомпетентным»

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дарроч в телеграммах в Форин-офис называл американского лидера Дональда Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным», передает CNN.

По данным издания Daily Mail, таким образом Дарроч хотел предупредить правительство Соединенного Королевства, что «карьера Трампа может закончиться позором».

CNN отмечает, что Белый дом никак не прокомментировал данную информацию. Британское внешнеполитическое ведомство отметило, что мнения послов могут не совпадать с официальной позицией властей королевства.

«Британская общественность хотела бы, что наши послы предоставляли министрам честную, неприкрытую оценку политики в стране, где они работают. Их взгляды не обязательно совпадают с мнением министров или правительства. Но мы платим им за то, чтобы они были откровенны», — заявили в Форин-офисе.

Британские дипломаты добавили, что посол США в Лондоне также вправе отправлять на родину свои заметки о политике Вестминстера и его представителях, и отметили важность сохранения конфиденциальности подобных советов.