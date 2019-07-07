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Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

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4:45   7 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Видеозапись странного поведения президента Украины Владимира Зеленского во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля, распространилась в интернете.

Ролик демонстрирует, как новоизбранный украинский лидер постоянно пьет воду из стакана, смотрит по сторонам блуждающим взглядом, а выражение лица главы государства непрерывно меняется.

Пользователи интернета высказывают самые разные мнения о том, что происходит с Зеленским. Кто-то считает, что президент просто устал, а некоторые решили, что причиной его неадекватного поведения стали сильнодействующие препараты.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #зеленский

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