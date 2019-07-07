Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Видеозапись странного поведения президента Украины Владимира Зеленского во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля, распространилась в интернете.

Ролик демонстрирует, как новоизбранный украинский лидер постоянно пьет воду из стакана, смотрит по сторонам блуждающим взглядом, а выражение лица главы государства непрерывно меняется.

Пользователи интернета высказывают самые разные мнения о том, что происходит с Зеленским. Кто-то считает, что президент просто устал, а некоторые решили, что причиной его неадекватного поведения стали сильнодействующие препараты.