Бензовозом, взорвавшимся на Урале, управлял пьяный водитель
Водитель бензовоза, взорвавшегося в результате аварии в ночь на воскресенье в Свердловской области, был в состоянии алкогольного опьянения, рассказал ТАСС глава пресс-службы регионального управления МВД РФ Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза «Урал» находился в момент автокатастрофы в нетрезвом виде. Это подтвердила проведенная экспертиза», — уточнил он.
Начальник пресс-службы также сообщил, что водитель в ДТП не пострадал, врачебная помощь ему не потребовалась.
Инцидент произошел на технологической дороге на севере Свердловской области. На верху цистерны ехали семь человек. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, вследствие чего машина загорелась и произошел взрыв. По предварительной информации три человека погибли, шесть пострадали и были срочно отправлены в больницу. Также из-за взрыва в лесу начался пожар.
«Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет», — сообщает ГУ МЧС по региону.