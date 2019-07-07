Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бензовозом, взорвавшимся на Урале, управлял пьяный водитель

Бензовозом, взорвавшимся на Урале, управлял пьяный водитель

 Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье
Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

 Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе
Британский посол в США назвал Трампа «ни на что не способным» и «некомпетентным»

Британский посол в США назвал Трампа «ни на что не способным» и «некомпетентным»

 Тихоокеанский альянс присвоил Азербайджану, Армении и Казахстану статус наблюдателей

Тихоокеанский альянс присвоил Азербайджану, Армении и Казахстану статус наблюдателей
Бензовозом, взорвавшимся на Урале, управлял пьяный водитель

Бензовозом, взорвавшимся на Урале, управлял пьяный водитель

 Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье
Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

Пользователи сети комментируют видео с неадекватным поведением Зеленского на совещании

 Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе
Британский посол в США назвал Трампа «ни на что не способным» и «некомпетентным»

Британский посол в США назвал Трампа «ни на что не способным» и «некомпетентным»

 Тихоокеанский альянс присвоил Азербайджану, Армении и Казахстану статус наблюдателей

Тихоокеанский альянс присвоил Азербайджану, Армении и Казахстану статус наблюдателей
4:35   7 Июля 2019
Россия

Бензовозом, взорвавшимся на Урале, управлял пьяный водитель

Бензовозом, взорвавшимся на Урале, управлял пьяный водитель

Водитель бензовоза, взорвавшегося в результате аварии в ночь на воскресенье в Свердловской области, был в состоянии алкогольного опьянения, рассказал ТАСС глава пресс-службы регионального управления МВД РФ Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза «Урал» находился в момент автокатастрофы в нетрезвом виде. Это подтвердила проведенная экспертиза», — уточнил он.

Начальник пресс-службы также сообщил, что водитель в ДТП не пострадал, врачебная помощь ему не потребовалась.

Инцидент произошел на технологической дороге на севере Свердловской области. На верху цистерны ехали семь человек. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, вследствие чего машина загорелась и произошел взрыв. По предварительной информации три человека погибли, шесть пострадали и были срочно отправлены в больницу. Также из-за взрыва в лесу начался пожар.

«Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет», — сообщает ГУ МЧС по региону.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#пожар #взрыв #свердловская область #бензовоз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...