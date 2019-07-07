Бензовозом, взорвавшимся на Урале, управлял пьяный водитель

Водитель бензовоза, взорвавшегося в результате аварии в ночь на воскресенье в Свердловской области, был в состоянии алкогольного опьянения, рассказал ТАСС глава пресс-службы регионального управления МВД РФ Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза «Урал» находился в момент автокатастрофы в нетрезвом виде. Это подтвердила проведенная экспертиза», — уточнил он.

Начальник пресс-службы также сообщил, что водитель в ДТП не пострадал, врачебная помощь ему не потребовалась.

Инцидент произошел на технологической дороге на севере Свердловской области. На верху цистерны ехали семь человек. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, вследствие чего машина загорелась и произошел взрыв. По предварительной информации три человека погибли, шесть пострадали и были срочно отправлены в больницу. Также из-за взрыва в лесу начался пожар.