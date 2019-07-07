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Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

 Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

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3:40   7 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Рядовой ВСУ открыл огонь по националистам из «Азова»* в Донбассе

Военнослужащий украинской армии в Донбассе обстрелял боевиков из националистического батальона «Азов»* из-за идеологических противоречий, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, конфликт произошел 5 июля между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и «азовцами» в районе Новолуганского, в результате чего рядовой Елистаров начал стрелять из автомата по националистам, двое из них отправлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Напомним, в ЛНР многократно отмечали ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце 2018 года сообщал о небоевых потерях за период военного конфликта в Донбассе численностью 2,7 тысячи человек. Уточнялось, что в 175 случаях произошли отравления алкоголем и наркотиками.

* «Азов» — украинский националистический батальон, деятельность которого запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #всу #азов

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