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3:14   7 Июля 2019
Весь мир

Тихоокеанский альянс присвоил Азербайджану, Армении и Казахстану статус наблюдателей

Тихоокеанский альянс присвоил Азербайджану, Армении и Казахстану статус наблюдателей

Азербайджан, Армения и Казахстан обрели статус государств — наблюдателей в Тихоокеанском альянсе, сообщается в декларации, принятой в субботу по завершении саммита организации в столице Перу Лиме.

Помимо трех стран СНГ статус наблюдателей присвоен Филиппинам. Всего на данный момент Тихоокеанский альянс имеет 59 стран-наблюдателей с пяти континентов. В документе говорится, что это укрепляет роль организации «как платформы экономической и торговой интеграции со стратегической проекцией на весь мир». Декларацию подписали лидеры Колумбии, Мексики, Перу и Чили. Эти четыре страны входят в альянс, созданный летом 2012 года.

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Автор: Мария Милкевич
#азербайджан #армения #казахстан #тихоокеанский альянс

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