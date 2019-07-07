Тихоокеанский альянс присвоил Азербайджану, Армении и Казахстану статус наблюдателей

Азербайджан, Армения и Казахстан обрели статус государств — наблюдателей в Тихоокеанском альянсе, сообщается в декларации, принятой в субботу по завершении саммита организации в столице Перу Лиме.

Помимо трех стран СНГ статус наблюдателей присвоен Филиппинам. Всего на данный момент Тихоокеанский альянс имеет 59 стран-наблюдателей с пяти континентов. В документе говорится, что это укрепляет роль организации «как платформы экономической и торговой интеграции со стратегической проекцией на весь мир». Декларацию подписали лидеры Колумбии, Мексики, Перу и Чили. Эти четыре страны входят в альянс, созданный летом 2012 года.