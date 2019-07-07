Британские власти выделят 18 миллионов евро на борьбу с недостоверной информацией

Британские власти в течение ближайших трех лет направят 18 миллионов евро (22,5 миллиона долларов) на борьбу с распространением недостоверной информации в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ в странах Западных Балкан, передает в воскресенье пресс-служба Форин-офиса.

Накануне Глобальной конференции по вопросу свободы прессы, которая состоится в Лондоне 10–11 июля, министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант напомнил о важности создания условий для беспрепятственной деятельности представителей прессы.

«Поскольку лишь 10 % населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общественность, — заявил Хант. — Моей целью на этой конференции будет работа с моими коллегами, чтобы договориться о способе защиты свободы СМИ и установить цену для тех, кто нарушает ее».

Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании добавили, что власти страны недавно запустили новую учебную программу для госслужащих, цель которой — обнаружение и противодействие дезинформации.