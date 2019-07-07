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2:12   7 Июля 2019
Весь мир

Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

Возвращение РФ в ПАСЕ говорит о том, что Киеву больше не удастся призывать к введению новых антироссийских санкций, такое мнение выразил в интервью «Радио НВ» постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он считает, что Европа избрала новую риторику в отношении России и теперь хочет не наказывать Москву, а напротив, развивать с ней диалог. По словам Кулебы, такова историческая закономерность. Он рассказал, что в Совете Европы с лета 2016 года начались попытки создать условия для возвращения России, которые наконец увенчались успехом.

По его словам, так устроена мировая политика, что большие игроки сначала создают друг другу проблемы, но потом обязательно мирятся и переходят к сотрудничеству, потом снова ругаются, потом мирятся и так далее.

Украинский дипломат напомнил, что за последние полтора года Европа не хотела вводить новые санкции против России по требованию Киева, предлагая Украине помощь и поддержку.

«По сути, наши западные партнеры нам говорят: «Дорогая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец, реформы, евроинтеграция и все такое, но не проси нас наказывать Россию, мы вместо этого теперь будем поддерживать тебя», — заявил он.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #пасе

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