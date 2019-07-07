Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

 Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями

Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями
Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

 Концерт «А-Студио» отменили в Батуми

Концерт «А-Студио» отменили в Батуми
Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

 Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции

Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции
Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

 Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями

Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями
Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

 Концерт «А-Студио» отменили в Батуми

Концерт «А-Студио» отменили в Батуми
Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

 Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции

Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции
1:39   7 Июля 2019
Весь мир

Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции

Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции

Досрочные выборы в парламент Греции пройдут в воскресенье и, возможно, сменят политическую обстановку в стране.

Как показывают опросы населения, крайне вероятно поражение правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса, основным соперником которой является оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия» (НД) Кириакоса Мицотакиса.

На прошедших в конце мая выборах в Европарламент консервативная «Новая демократия» обошла партию СИРИЗА на 9,35 % голосов, ее представители впервые возглавили 12 из 13 регионов Греции. В результате Ципрас счел моральным долгом провести досрочные парламентские выборы 7 июля, хотя они были намечены на октябрь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#выборы #парламент #греция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...