Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции

Досрочные выборы в парламент Греции пройдут в воскресенье и, возможно, сменят политическую обстановку в стране.

Как показывают опросы населения, крайне вероятно поражение правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса, основным соперником которой является оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия» (НД) Кириакоса Мицотакиса.

На прошедших в конце мая выборах в Европарламент консервативная «Новая демократия» обошла партию СИРИЗА на 9,35 % голосов, ее представители впервые возглавили 12 из 13 регионов Греции. В результате Ципрас счел моральным долгом провести досрочные парламентские выборы 7 июля, хотя они были намечены на октябрь.