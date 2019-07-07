Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

 Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями

Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями
Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

 Концерт «А-Студио» отменили в Батуми

Концерт «А-Студио» отменили в Батуми
Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

 Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции

Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции
Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

 Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями

Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями
Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

 Концерт «А-Студио» отменили в Батуми

Концерт «А-Студио» отменили в Батуми
Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

Постпред Украины в СЕ заявил об отказе Европы от антироссийских санкций

 Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции

Досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля в Греции
0:55   7 Июля 2019
Весь мир

Депутат Госдумы заявил, что резолюция ОБСЕ по Крыму является полной дезинформацией

Депутат Госдумы заявил, что резолюция ОБСЕ по Крыму является полной дезинформацией

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что резолюция комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом к России вернуть полуостров содержит дезинформацию, а регионы РФ не являются предметом дискуссий и политических спекуляций.

Напомним, в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по Крыму, составленную украинским депутатом. В ней осуждаются «оккупация» полуострова и действия РФ в Керченском проливе. При этом комитет не согласился смягчить антироссийские формулировки, на чем настаивала делегация РФ. Позже была принята еще одна резолюция с требованием «деоккупации» Крыма, а также поправка авторства американской делегации и ряда парламентариев из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии, возлагающая на Россию ответственность за приостановку ДРСМД.

«Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать — вот и поет ОБСЕ соловьем под украинскую дудку», — заявил Бальбек.

По его мнению, в организации отчетливо осознают, что занимаются «откровенной дезинформацией», что украинские корабли вышли за пределы нейтральных вод и вторглись в российские границы, что Крым Украине не вернут, и рано или поздно им придется это открыто признать, прекратить использование выражения «оккупация Крыма» и начать называть вещи своими именами.

«В 2014 году был проведен референдум, который позволил воссоединиться Крыму со своей исторической родиной», — напомнил Бальбек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #обсе #резолюция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...