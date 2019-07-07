Депутат Госдумы заявил, что резолюция ОБСЕ по Крыму является полной дезинформацией

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что резолюция комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом к России вернуть полуостров содержит дезинформацию, а регионы РФ не являются предметом дискуссий и политических спекуляций.

Напомним, в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по Крыму, составленную украинским депутатом. В ней осуждаются «оккупация» полуострова и действия РФ в Керченском проливе. При этом комитет не согласился смягчить антироссийские формулировки, на чем настаивала делегация РФ. Позже была принята еще одна резолюция с требованием «деоккупации» Крыма, а также поправка авторства американской делегации и ряда парламентариев из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии, возлагающая на Россию ответственность за приостановку ДРСМД.

«Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать — вот и поет ОБСЕ соловьем под украинскую дудку», — заявил Бальбек.

По его мнению, в организации отчетливо осознают, что занимаются «откровенной дезинформацией», что украинские корабли вышли за пределы нейтральных вод и вторглись в российские границы, что Крым Украине не вернут, и рано или поздно им придется это открыто признать, прекратить использование выражения «оккупация Крыма» и начать называть вещи своими именами.