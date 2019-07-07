ФЗНЦ соберет открытый круглый стол по ситуации в Ливии после инцидента с арестом россиян

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, что организация представит свои материалы по исследованию обстановки в Ливии на публичном мероприятии с участием экспертов. Ранее двое специалистов Фонда были арестованы в Триполи временными властями ПНС.

Малькевич отметил, что за последние два дня многие коллеги откликнулись на ситуацию с арестом сотрудников ФЗНЦ. Реакция, по его словам, была как язвительная, так и серьезная.

«Было обращение от комитета по политтехнологиям РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью). Я отдельно благодарю Евгения Николаевича Минченко — вице-президента РАСО и главу этого комитета — за то, что он предложил свою поддержку, потому что тот тезис, который я высказывал, на самом деле близок многим людям — завтра начнут хватать всех», — сказал глава ФЗНЦ.

Широкий резонанс среди коллег-журналистов побудил Фонд защиты национальных ценностей организовать на следующей неделе расширенный открытый круглый стол и обсудить собранные в Ливии материалы с экспертами в рамках проекта «Африканский дискуссионный клуб». Дата и место проведения мероприятия пока обсуждаются.

Малькевич подчеркнул, что готов разговаривать об инциденте с задержанием россиян с крупнейшими медийными площадками страны, которые выразят заинтересованность.

Напомним, ученый Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али из ФЗНЦ были задержаны в Ливии еще в мае, но это обстоятельство не разглашалось по требованию ливийской стороны в целях безопасности. Однако 5 июля информация все же просочилась в СМИ, в результате освободить задержанных не получилось, сегодня их арестовали по обвинению во вмешательстве.

Фонд защиты национальных ценностей опубликовал заявление, в котором объяснил, что ученые занимались в Ливии исключительно социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. Несколько российских экспертов высказали единое мнение, что причиной задержания и ареста стала встреча и разговор социологов с сыном Муаммара Каддафи. Александр Малькевич считает, что задержание россиян могло быть осуществлено по запросу США. С ним солидарен писатель и общественный деятель Николай Стариков.