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 Россияне заняли первое место в финале Global Management Challenge

Россияне заняли первое место в финале Global Management Challenge
23:45   6 Июля 2019
Весь мир

Россияне заняли первое место в финале Global Management Challenge

Россияне заняли первое место в финале Global Management Challenge

Лучшие участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» завоевали звание абсолютных чемпионов в финале Global Management Challenge с участием 20 стран мира, награждение прошло в Екатеринбурге.

В чемпионате, который состоялся 5–6 июля, соревновались студенты, предприниматели и госслужащие из государств Европы, Африки и Азии. Россия стала шестикратным чемпионом мира по стратегии и управлению бизнесом. На втором месте оказалась Португалия, на третьем – единственный участник от африканского континента, Кот-Д’Ивуар.

Россияне заняли первое место в финале Global Management Challenge

В составе команды россиян «Отцы и дети» были участники флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» (конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!») Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов, два дня назад победившие в национальном чемпионате GMC.

Россияне заняли первое место в финале Global Management Challenge

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что гордится победителями и уверен, что единство поможет им и впредь добиваться серьезных результатов.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул важность проведения финала в России. Он также отметил, что соревнование развивает управленческие навыки участников.

Россияне заняли первое место в финале Global Management Challenge

В мировом финале Чемпионата 2019 года участвовали Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Гонконг (Китай), Греция, Индия, Испания, Киргизия, КНР (Китай), Кот-Д’Ивуар, Кувейт, Макао (Китай), Мексика, Панама, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Чехия и Эстония.

GMC проводится с помощью образовательной программы, созданной на основе компьютерного бизнес-симулятора. Каждый год порядка 6000 молодых специалистов и студентов по всей России борются за максимальную степень инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #россия страна возможностей #gmc

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