Москалькова будет добиваться принятия закона против насилия в семье

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова контролирует ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, она планирует добиваться принятия закона о противодействии насилию в семье.

В четверг в больницу в Назрани поступила девочка 2012 года рождения с множеством травм. Она была перевезена в Москву и госпитализирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. У ребенка были значительные повреждения руки, но хирургам удалось сохранить конечность.

В субботу суд в Ингушетии арестовал тетю ребенка, которая подозревается в истязаниях. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления опеки.

Отмечается, что Москалькова также намерена добиться рассмотрения вопроса о ратификации Стамбульской конвенции.