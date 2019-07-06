Концерт «А-Студио» отменили в Батуми

Выступление группы «А-Студио» должно было состояться в грузинском городе Батуми в конце июля.

О том, что мероприятие перенесли на неопределенный срок до нормализации внутриполитической ситуации, рассказал концертный директор коллектива Евгений Селезнев, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что солистка группы Кети Топурия является уроженкой Грузии.

Ранее певица Нино Катамадзе заявила о том, что более не намерена посещать Россию с концертами. Она решила занять сторону митингующих в Тбилиси.

20 июня в Тбилиси вспыхнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы устроили штурм парламента, где находились российские представители. В ходе протестов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и выразила мнение, что Москва хотела вызвать общественный раскол страны.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию с 8 июля.