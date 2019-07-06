Жители обстрелянного украинскими военными поселка пригласили Зеленского на Донбасс

Жители обстрелянного в субботу силовиками поселка Голубовское на Донбассе пригласили лидера Украины Владимира Зеленского лично взглянуть на их уничтоженные дома.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что в ходе обстрела со стороны ВСУ разрушены четыре дома в поселке Голубовское, в одном из которых во время атаки были двое детей.

«Говорят мир-мир, а мира нет. Нет никакого мира ни при Порошенко, ни при Зеленском. Обещали, что Зеленский все наладит и будет мир, но мира нет, и пусть он сюда сам приедет и посмотрит, что тут делается. Вон с Тошковки все прилетают снаряды. Здесь и дети маленькие, и взрослые. Сколько это можно терпеть?» — заявила прессе жительница одного из пострадавших домов.

По ее словам, многие не верят в обстрелы, поэтому президент Зеленский обязан лично приехать и посмотреть своими глазами на происходящее, а не «бегать по окопам, где украинцы сидят». Она отметила, что здесь живут обычные мирные люди, не «агрессоры».

Ребенка из соседнего дома в ходе обстрела привалило штукатуркой. По словам медиков, все дети в шоковом состоянии, но угрозы для жизни, к счастью, нет.

Хозяин дома Иван Царенко призвал украинских военных соблюдать режим прекращения огня и в целом минские соглашения, а также назвал нового президента страны негодяем, так как он не исполнил обещание закончить войну на Донбассе.