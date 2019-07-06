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22:06   6 Июля 2019
Россия

Садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию

Садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в страну в III и IV кварталах этого года и I квартале 2020 года. С соответствующей идеей выступили в Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края. Согласно инициативе, ввоз фруктов в РФ стоит разрешить только во II квартале следующего года, а пошлины на эту продукцию нужно увеличить.

Среди предложений Ассоциации также тарифные квоты на ввоз яблок, которые поставляют в РФ из третьих стран, а также снижение на 10% НДС на плодово-ягодную продукцию.

Соответствующий документ уже направили вице-премьеру России Алексею Гордееву.

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Автор: Алла Ларионова
#импорт #фрукты #садоводы

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