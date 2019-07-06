СМИ опубликовали видеозапись разрушений, вызванных взрывом газа во Флориде
Видеозапись с места взрыва газа во Флориде появилась в интернете.
Ролик демонстрирует разрушенную часть здания, улицы засыпаны обломками. Также, по данным СМИ, взрывной волной выбило окна в ближайших домах.
VIDEO: Debris from a gas explosion in Plantation, Florida pic.twitter.com/ZNBheo8ON6— News Breaking LIVE (@NewsBreaking) July 6, 2019
Местные СМИ сообщают, что взрыв раздался близ одного из торговых центров в городе Плантейшн. Начальник пожарной службы Джоэл Гордон рассказал, что минимум двадцать человек пострадали, у двоих человек серьезные травмы.
На месте происшествия работают спасательные службы, соседние магазины и офисы закрыты.
A suspected gas explosion has ripped through a shopping center in #Plantation, #Florida. The blast caused extensive damage and multiple injuries have been reported https://t.co/Nj0tecuBGX pic.twitter.com/YUSGgKmXup— RT (@RT_com) July 6, 2019
Посольство РФ в Вашингтоне выясняет, есть ли среди пострадавших в результате взрыва граждане России.
«Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США», — написано в Twitter ведомства.