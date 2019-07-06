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СМИ опубликовали видеозапись разрушений, вызванных взрывом газа во Флориде

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22:05   6 Июля 2019
Весь мир

СМИ опубликовали видеозапись разрушений, вызванных взрывом газа во Флориде

СМИ опубликовали видеозапись разрушений, вызванных взрывом газа во Флориде

Видеозапись с места взрыва газа во Флориде появилась в интернете.

Ролик демонстрирует разрушенную часть здания, улицы засыпаны обломками. Также, по данным СМИ, взрывной волной выбило окна в ближайших домах.

Местные СМИ сообщают, что взрыв раздался близ одного из торговых центров в городе Плантейшн. Начальник пожарной службы Джоэл Гордон рассказал, что минимум двадцать человек пострадали, у двоих человек серьезные травмы.

На месте происшествия работают спасательные службы, соседние магазины и офисы закрыты.

Посольство РФ в Вашингтоне выясняет, есть ли среди пострадавших в результате взрыва граждане России.

 

«Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США», — написано в Twitter ведомства.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #взрыв #газ #флорида

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