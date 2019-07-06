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 Роухани обвинил европейцев в приостановке Тегераном обязательств по ядерной сделке

Роухани обвинил европейцев в приостановке Тегераном обязательств по ядерной сделке
21:51   6 Июля 2019
Весь мир

Роухани обвинил европейцев в приостановке Тегераном обязательств по ядерной сделке

Роухани обвинил европейцев в приостановке Тегераном обязательств по ядерной сделке

Иранский лидер Хасан Роухани заявил в субботу, что ответственность за приостановку Тегераном части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе лежит на европейских партнерах.

По информации телеканала Al Mayadeen, свое мнение Роухани выразил в телефонном разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

«Последние шаги Ирана не выходят за рамки ядерной сделки и не являются нарушением СВДП», — подчеркнул он.

Также Роухани намекнул, что лишь снятие всех антииранских санкций сможет заставить Тегеран пересмотреть свои действия.

В беседе с Макроном иранский лидер назвал давление Вашингтона на Тегеран «терроризмом и экономической войной».

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Автор: Мария Милкевич
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