Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жителям Тулуна за сутки раздали 520 тонн воды

Жителям Тулуна за сутки раздали 520 тонн воды

 Малькевич сообщил, что ищет адвоката для арестованных в Ливии россиян

Малькевич сообщил, что ищет адвоката для арестованных в Ливии россиян
Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

 Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Роухани обвинил европейцев в приостановке Тегераном обязательств по ядерной сделке

Роухани обвинил европейцев в приостановке Тегераном обязательств по ядерной сделке

 Дроны хуситов обстреляли два аэропорта в Саудовской Аравии

Дроны хуситов обстреляли два аэропорта в Саудовской Аравии
Жителям Тулуна за сутки раздали 520 тонн воды

Жителям Тулуна за сутки раздали 520 тонн воды

 Малькевич сообщил, что ищет адвоката для арестованных в Ливии россиян

Малькевич сообщил, что ищет адвоката для арестованных в Ливии россиян
Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

 Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Роухани обвинил европейцев в приостановке Тегераном обязательств по ядерной сделке

Роухани обвинил европейцев в приостановке Тегераном обязательств по ядерной сделке

 Дроны хуситов обстреляли два аэропорта в Саудовской Аравии

Дроны хуситов обстреляли два аэропорта в Саудовской Аравии
21:43   6 Июля 2019
Весь мир

Дроны хуситов обстреляли два аэропорта в Саудовской Аравии

Дроны хуситов обстреляли два аэропорта в Саудовской Аравии

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» напали с помощью дронов на аэропорты саудовских городов Абха и Джизан, передает в субботу  йеменский телеканал Al Massira.

По информации телеканала, целью атаки стали ангары с истребителями и еще ряд военных объектов. При этом агентство Reuters сообщает, что власти Саудовской Аравии факт обстрела на данный момент не подтвердили.

Напомним, ранее, 12 июня хуситы обстреляли ракетами аэродром в Абхе, в результате чего пострадали 26 человек, а 14 июня атаковали Абху с помощью беспилотников, средства ПВО и ВВС Саудовской Аравии смогли перехватить пять из них.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#обстрел #йемен #хуситы #саудовская аравия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...