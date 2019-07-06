Дроны хуситов обстреляли два аэропорта в Саудовской Аравии

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» напали с помощью дронов на аэропорты саудовских городов Абха и Джизан, передает в субботу йеменский телеканал Al Massira.

По информации телеканала, целью атаки стали ангары с истребителями и еще ряд военных объектов. При этом агентство Reuters сообщает, что власти Саудовской Аравии факт обстрела на данный момент не подтвердили.

Напомним, ранее, 12 июня хуситы обстреляли ракетами аэродром в Абхе, в результате чего пострадали 26 человек, а 14 июня атаковали Абху с помощью беспилотников, средства ПВО и ВВС Саудовской Аравии смогли перехватить пять из них.