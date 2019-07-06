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21:35   6 Июля 2019
Весь мир

Итальянский сенатор назвал анекдотом отказ в аккредитации корреспонденту Sputnik

Итальянский сенатор назвал анекдотом отказ в аккредитации корреспонденту Sputnik

Итальянский парламентарий Мануэль Вескови назвал анекдотом отказ в аккредитации журналисту Sputnik на Глобальную конференцию по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) и подчеркнул, что это нарушение принципа свободной прессы.

«Журналистская конференция, которая не позволяет аккредитоваться средству массового информации, мне кажется анекдотом», — заявил он РИА Новости.

Напомним, ранее организаторы мероприятия, которое пройдет в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не уточнил причину своих действий.

«Если это мероприятие о свободной прессе, оно должно быть открыто для всех, более того, в особенности для тех, кто не разделяет их взгляды», — отметил итальянский сенатор.

Он добавил, что в этом и заключается суть прессы — в разнообразии мнений по различным вопросам. Поэтому исключение одного СМИ по культурному или этническому принципу является прямой дискриминацией.

Ранее в пятницу главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Форин-офис не дал каналу аккредитоваться на Глобальную конференцию по свободе прессы якобы из-за отсутствия свободных мест.

Посольство РФ в Лондоне заявило, что данное решение воспринято как дискриминация со стороны внешнеполитического ведомства Великобритании.

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Автор: Мария Милкевич
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