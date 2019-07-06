Лгавший о поддержке москвичей навальнист Милов не пошел в ЦИК с «нарисованными» подписями

Кандидат в депутаты в Мосгордуму от 35-го округа Москвы, сторонник Алексея Навального Владимир Милов решил не сдавать подписи в ЦИК, хотя на днях гордо сообщал о невероятных «успехах» своих сборщиков.

Штаб кандидата-навальниста сообщил о сборе десяти тысяч подписей избирателей. Однако сегодня Милов не сдал свои подписные листы, сообщает Nation news. Как полагает общественность, вероятно, потому что узнал, что они оказались некачественными.

Избирательная кампания Милова была не слишком удачной с самого начала и сразу стала указывать на то, что кандидат не слишком интересует избирателей. К 22 июня он собрал только около двух тысяч подписей москвичей - то есть волонтеры собирали по 117 «автографов» в день.

Но потом стали происходить чудеса — к 3 июля Милов собрал 4524 подписи. Резкий скачок в цифрах вызвал недоверие среди других кандидатов и экспертов. Так или иначе, кандидат подписи не сдал и ситуацию не прокомментировал.

Кандидаты Навального и ранее подозревались в подделке подписей, напоминает издание. Избирательная кампания юриста ФБК Любови Соболь тоже проходила подозрительно, а подписи за нее собирались крайне нестабильно. Однако чуть позже стало известно, кто заполняет подписные листы Соболь - полиция нашла штаб с рисовальщиками подписей за этого кандидата.

Внезапный скачок в цифрах в ходе подписной кампании был зафиксирован и у кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса, который тоже является последователем Навального.

СМИ и соцсети также сообщали, что кандидаты-навальнисты Илья Яшин и Дмитрий Гудков тоже замешаны в истории со сбором фейковых подписей.