Российский МИД прокомментировал слова американского дипломата Элизабет Руд, которая подвергла критике решение властей РФ заморозить авиасообщение с Грузией, назвав данные меры «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».

В российском диппредставительстве напомнили Руд о тех мерах, которые в течение долгих лет вводят против России США.

«Как минимум с 1974 года и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции», — сказали в ведомстве.

Помимо этого американский истеблишмент почти полвека воспринимает Россию как врага.

В МИД вспомнили поправку Джексона-Вэника от 1974 года, бойкот Олимпийских игр 1980 года, блокаду строительного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» и эмбарго на поставки в СССР высокотехнологичного американского оборудования в следующем году, научный «черный список» организаций, якобы нарушивших антииранские санкции в 1998 году, «закон Магнитского» от 2012 года и, наконец, санкции от 2014 года, связанные с кризисом на Украине, а с 2018 года – с «делом Скрипалей».

Российские дипломаты поинтересовались у госпожи Руд о «справедливости, нужности и пропорциональности» данных мер, напомнив, что жертвами «рестрикционной дубинки» США стало множество стран, придерживающихся независимой внешней политики.