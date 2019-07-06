Малькевич сообщил, что ищет адвоката для арестованных в Ливии россиян

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что организация ищет арестованным в Ливии сотрудникам адвокатов. Россиянам необходима защита, которая сможет представлять их интересы. По словам главы Фонда, в идеале это должен быть гражданин Ливии, так как адвокату для работы нужна лицензия в этой стране.

Ранее Малькевич сообщил, что в Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда, среди них социолог Максим Шугалей. Организация ведет переговоры об их освобождении. Ранее в субботу стало известно, что россиянам были предъявлены обвинения во «вмешательстве в выборы» в Ливии. Арестованных держат в тюрьме в пригороде Триполи.

Глава Фонда также уточнил, что исследовательская группа состояла из трех человек. Задержанные сотрудники организации Максим Шугалей и Самер Хасан Али являются гражданами России, отметил Малькевич. Самер Хасан Али - переводчик и у него двойное гражданство - России и Иордании, уточнил он.

МИД РФ и посольство РФ в Ливии оказывают всяческую помощь задержанным россиянам.

О задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей сообщил в пятницу Bloomberg со ссылкой на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны. Причиной названо якобы «вмешательство в предстоящие выборы» президента страны.

Российские эксперты считают, что задержание российских социологов произошло из-за того, что они в рамках своих исследовательских работ провели интервью с сыном Каддафи — Сайфом аль-Исламом.