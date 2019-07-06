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Мощны взрыв газа прогремел в торговом во Флориде, есть пострадавшие

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20:17   6 Июля 2019
Весь мир

Мощны взрыв газа прогремел в торговом во Флориде, есть пострадавшие

Мощны взрыв газа прогремел в торговом во Флориде, есть пострадавшие

В субботу в торговом центре в городе Плантейшен в американском штате Флорида прогремел взрыв газа. Об этом сообщают местные СМИ.

Пожарные подразделения из Плантейшен, Дэви, Лаудерхилла, Корал Спрингс уже выехали на место происшествия. По информации экстренных служб, есть несколько пострадавших.

 

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Автор: Алла Ларионова
#торговый центр #взрыв газа #флорида

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