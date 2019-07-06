Мощны взрыв газа прогремел в торговом во Флориде, есть пострадавшие
В субботу в торговом центре в городе Плантейшен в американском штате Флорида прогремел взрыв газа. Об этом сообщают местные СМИ.
Пожарные подразделения из Плантейшен, Дэви, Лаудерхилла, Корал Спрингс уже выехали на место происшествия. По информации экстренных служб, есть несколько пострадавших.
#BREAKING: 'Multiple patients' in explosion at Plantation, Florida, shopping center: 'It just looks like an apocalypse' https://t.co/vdwRtW1RTC— ????The_News_DIVA???? (@The_News_DIVA) July 6, 2019