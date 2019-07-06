Жителям Тулуна за сутки раздали 520 тонн воды

Об этом проинформировали в Центральном военном округе. Накануне жители Тулуна получили 350 тонн воды, а в четверг - порядка 400 тонн.

Отмечается, что в субботу мобильная станция выдала 170 тонн очищенной питьевой воды, военные выдали 170 тонн питьевой и 180 тонн технической воды. Воду раздавали в 20 пунктах в разных районах города.

Одиннадцать человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вице-премьер Виталий Мутко ранее сообщил, что пострадавшим от паводка выплатили по 10 тысяч рублей. Деньги получили почти 20 тысяч жителей.