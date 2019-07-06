Лагерь беженцев «Аль-Хол» в САР стал «отложенной катастрофой»

Боец проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в лагере беженцев «Аль-Хол» получил нож в спину от одной из жительниц этого место, сообщает ФАН. В итоге он выжил, так как рана около позвоночника оказалась не смертельной.

По данным Telegram-канала WarJournal, удар охраннику лагеря нанесла одна из жен террористов.

Лагерь беженцев «Аль-Хол», который находится на северо-востоке САР в провинции Хасака, по-прежнему является очень неблагоприятным для проживания местом. Согласно информации управления ООН по координации гуманитарных вопросов, немалая часть жителей лагеря голодает. Кроме того, в лагере антисанитарные условия и распространенные из-за нее заболевания.

Накануне, 5 июля, появился отчет управления о ситуации в «Аль-Холе», где сейчас проживают более 70 тысяч человек, 90% из которых — женщины и дети, и большая часть из них никакого отношения к запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* не имеют. Они оказались в лагере, спасаясь от насилия, однако условия на северо-востоке Сирии не самые благоприятные.

В отчете ООН сказано, что жители лагеря страдают от недостатка пищи, желудочных расстройств, вызванных плохой гигиеной, нехватки питья, качество которой также является очень плохим. Но это не главная проблема лагеря.

Когда силы международной коалиции ликвидировали последний лагерь запрещенной в России ИГ* в Аль-Багузе, в плен им SDF сдались порядка четырех десяткой тысяч жен и детей террористов. Кроме того, живыми в плен попали около 1000 боевиков.

В распоряжении курдов нет специальных лагерей для террористов и их сторонников, потому вся эта масса опасных элементов и их сторонников отправилась под охраной в «Аль-Хол», чтобы жить там бок о бок с беженцами. Абсолютное большинство жен и детей боевиков совсем не раскаялись и не отказались от страшной идеологии.

*Запрещенная в РФ террористическая организация