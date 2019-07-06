Задержанным в Ливии россиянам предъявили обвинения

Сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей предъявили обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии. Социологи размещены в тюрьме Майтиго в пригороде Триполи, рассказал глава фонда Александр Малькевич, сообщает ФАН.

Обвинения предъявлены и никого не смущает, что выборов нет, сказал Малькевич. Отмечается, что к работе подключился российский МИД.

О задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей сообщил накануне Bloomberg со ссылкой на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета страны. В качестве причин было озвучено якобы «вмешательство в предстоящие выборы» президента и в парламент.

Позже информацию о задержании социологов подтвердили в Фонде. В организации объяснили, что их сотрудники проводили в Ливии социологические опросы, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку. Малькевич заявлял, что обвинения социологов якобы во вмешательстве в выборы полностью безосновательны.

Многие российские политики и эксперты считают, что задержание произошло из-за того, что социологи провели интервью с сыном Каддафи — Сайфом аль-Исламом. Об интервью сообщалось в отчетах исследовательской группы, которые размещались на сайте организации.

Общественный деятель Николай Стариков считает, что после разрушения Ливии не только Муаммар Каддафи, но и его дети представляют для проамериканского правительства серьезную опасность.