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 Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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18:54   6 Июля 2019
Весь мир

Три человека погибли в Польше при взрыве газа в жилом доме

Три человека погибли в Польше при взрыве газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в жилом доме в Бытоме на юге Польши. В инциденте погибли трое человек, двое из них - дети.

Глава Бытома Мариуш Волаш сообщил, что специалисты занялись выяснением обстоятельств происшествия.

По его словам, наиболее вероятной причиной трагедии стал разрыв баллона с газом в квартире соседей, не в квартире жертв. Мэр города также уточнил, что погибли женщина и двое детей. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы.

За взрывом последовал пожар, но его удалось потушить. В городе будет объявлен траур по жертвам взрыва.

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Автор: Ольга Шпакова
#польша #происшествия #весь мир #взрыв газа

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