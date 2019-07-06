Три человека погибли в Польше при взрыве газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в жилом доме в Бытоме на юге Польши. В инциденте погибли трое человек, двое из них - дети.

Глава Бытома Мариуш Волаш сообщил, что специалисты занялись выяснением обстоятельств происшествия.

По его словам, наиболее вероятной причиной трагедии стал разрыв баллона с газом в квартире соседей, не в квартире жертв. Мэр города также уточнил, что погибли женщина и двое детей. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы.

За взрывом последовал пожар, но его удалось потушить. В городе будет объявлен траур по жертвам взрыва.