Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО

Глава Минобороны Украины Степан Полторак в субботу проверил ход международных учений Sea Breeze-2019, сказано в сообщении украинского военного ведомства.

«Министр обороны Украины Степан Полторак посетил флагман отечественного военного флота фрегат «Гетман Сагайдачный», — отмечается в сообщении.

В северо-западной части Черного моря в настоящее время проходят международные учения, в которых участвует авиация и корабли стран НАТО, таких как США, Канады, Дании, Британии, Греции, Румынии, Италии, Болгарии, Турции, Польши, Латвии, Эстонии, а также их союзников - Украины, Швеции, Молдавии, ОАЭ, Грузии. Они закончатся 12 июля. В маневрах задействовано порядка трех десятков кораблей.