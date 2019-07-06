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 Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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18:49   6 Июля 2019
Весь мир

Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО

Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО

Глава Минобороны Украины Степан Полторак в субботу проверил ход международных учений Sea Breeze-2019, сказано в сообщении украинского военного ведомства.

«Министр обороны Украины Степан Полторак посетил флагман отечественного военного флота фрегат «Гетман Сагайдачный», — отмечается в сообщении.

В северо-западной части Черного моря в настоящее время проходят международные учения, в которых участвует авиация и корабли стран НАТО, таких как США, Канады, Дании, Британии, Греции, Румынии, Италии, Болгарии, Турции, Польши, Латвии, Эстонии, а также их союзников - Украины, Швеции, Молдавии, ОАЭ, Грузии. Они закончатся 12 июля. В маневрах задействовано порядка трех десятков кораблей.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #нато #учения

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