ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая отрицает принадлежность Крыма российской стороне. Автором документа стал депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов.

В принятом ассамблеей документе сказано, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность украинского государства в исторических границах, в которые входит и полуостров. РФ же призывают вернуть регион под киевский контроль.

Также в документе говорится и о якобы росте милитаризации Крымского полуострова и Азовского моря со стороны Москвы.