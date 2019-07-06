Путин поздравил с юбилеем три музейных комплекса в Архангельской области

Российский лидер Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятий в честь столетия Вельского краеведческого музея имени В.Ф. Кулакова, Каргопольского государственного музея, Сольвычегодского историко-художественного музея. Телеграмма обнародована на сайте Кремля в субботу. 6 июля

Российский лидер выразил признательность сотрудникам музеев за любовь к своему делу и поблагодарил их за кропотливый труд. Он также отметил, что бесценные экспонаты музеев привлекают туристов со всего мира.

Ранее сообщалось, что президент распорядился открыть интерактивный музей отечественной авиации в Татарстане. Заведение должно появиться в Казани.