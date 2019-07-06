Конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов со всей страны появится в перечне проектов, которые развивает автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей», сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе форума «Территория смыслов», проходящем на базе «Сенежа» в Солнечногорске в Московской области.

«Прямо сейчас в АНО «Россия — страна возможностей» идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов. Предполагается, что уже осенью он стартует», — заявил замруководителя администрации главы государства.

Он также заметил, что хорошие специалисты из сферы образования должны быть не исключительно «в Москве и городах миллионниках, но и в поселках и деревнях».