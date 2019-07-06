Пушкина уверена, что беби-боксы спасут множество детских жизней

Начиная с 2017 года депутат Госдумы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина борется за то, чтобы беби-боксы стали легальными. Они гарантируют соблюдение основных прав ребенка, уверена депутат.

Беби-бокс или «окно жизни» — это специальное место при больнице, камера, в которой мать может оставить ребенка, отказавшись от него анонимно. Далее такими детьми занимаются специалисты из государственных служб.

Среди ярых противников беби-боксов были и остаются экс-омбудсмен Павел Астахов, и сенатор Елена Мизулина. Их главный аргумент — государство не должно поощрять отказ матери от ее ребенка.

«Практика тех стран, которые в разное время прибегали к использованию беби-боксов, показывает, что после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей резко возрастало, — заявила сенатор. — Само существование этой возможности значительно повышает риски торговли детьми и иных сделок с ними, так как контроль за беби-боксами невозможен. В противном случае утрачивается главный принцип — анонимности, без которого беби-боксы лишены смысла».

Оксана Пушкина в беседе с «Политикой Сегодня» назвала слова сенатора Мизулиной бессмысленными.

«Искренне убеждена, что сравнивать беби-боксы с поощрением государством отказов от детей — это как сравнивать фиолетовое с квадратным. То есть гипотетически оно конечно можно, но крайне бессмысленно», — говорит Пушкина.

Депутат уверена, что беби-боксы — это возможность спасать детские жизни, но никак не желание государства спонсировать отказы мамочек от их детей.

«Интересно, госпожа Мизулина себе это представляет? Идет мама с ребенком в коляске по улице, гуляют. Вдруг — опа, беби-бокс. Давай-ка этого ребенка сдадим, а то что, зря что ли техника простаивает, люди же старались, устанавливали», — приводит пример Пушкина и добавляет, что так может подумать только человек с больной головой.

Два года назад сразу несколько авторов, в том числе депутаты Ирина Роднина и Оксана Пушкина попросили узаконить беби-боксы, но инициативу не одобрили. Предлагали и такой вариант, что регионы будут выбирать самостоятельно: устанавливать беби-боксы с соблюдением норм в медучреждениях или нет. Но и это предложение направили на доработку. Как итог, вопрос не решен до сих пор и нуждается в должном внимании, считает Пушкина.