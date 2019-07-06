Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили заявил о надежде на то, что российская сторона не станет вводить торговые эмбарго в отношении его государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики в субботу, 6 июня.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что власти усилили контроль за поступающей в РФ алкогольной продукцией, произведенной в Грузии. Ведомство отметило, что с 2014 года по 2018 год число несоответствующего обязательным требованиям грузинского алкоголя увеличилось в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.