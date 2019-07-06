Экс-канцлер Германии обвинил Трампа в попытке превратить друзей в приспешников

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в субботу, 6 июля, заявил, что американский лидер Дональд Трамп пытается превратить друзей в приспешников. По его словам, под флагом свободы и рыночной экономики президент США преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, которую основали на правилах.

«Трамп пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны и могут делать в политическом и экономическом плане», — сказал Шредер в интервью Handelsblatt​​​.

Экс-канцлер Германии добавил, что президенту США нужны приспешники, а не партнеры. Особенно возмутило Шредера поведение американского посла Ричарда Гренеля в Берлине, который «публично критиковал немецкий оборонный бюджет и автомобильную промышленность».

«Я бы хотел, чтобы федеральное правительство один или два раза объявило, что это не его дело», — резюмировал он Герхард Шредер.