Экс-канцлер Германии обвинил Трампа в попытке превратить друзей в приспешников
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в субботу, 6 июля, заявил, что американский лидер Дональд Трамп пытается превратить друзей в приспешников. По его словам, под флагом свободы и рыночной экономики президент США преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, которую основали на правилах.
«Трамп пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны и могут делать в политическом и экономическом плане», — сказал Шредер в интервью Handelsblatt.
Экс-канцлер Германии добавил, что президенту США нужны приспешники, а не партнеры. Особенно возмутило Шредера поведение американского посла Ричарда Гренеля в Берлине, который «публично критиковал немецкий оборонный бюджет и автомобильную промышленность».
«Я бы хотел, чтобы федеральное правительство один или два раза объявило, что это не его дело», — резюмировал он Герхард Шредер.
Der Altkanzler warnt vor dem Verheerungspotenzial der Politik des US-Präsidenten. Europa müsse nun gemeinsam auftreten – und „klare Kante“ zeigen. https://t.co/sQN8sDrx30— Handelsblatt (@handelsblatt) 6 июля 2019 г.