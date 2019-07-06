Одиннадцать человек остаются пропавшими без вести после паводка в Приангарье

Утром в субботу заместитель главы МЧС сообщал о 13 пропавших. Об этом пишут РИА Новости.

Отмечается, что спасатели продолжают поиски. В устранении последствий паводка участвуют около 4,3 тысячи человек и 729 единиц техники, в числе которых плавсредства и воздушные суда.

В Иркутской области действует режим ЧС из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В результате паводка погибли 22 человека.

Пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили по 10 тысяч рублей, ранее в субботу сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Он отметил, что деньги получили почти 20 тысяч жителей.