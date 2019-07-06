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16:39   6 Июля 2019
Россия

Проблему с багажом в Шереметьево планируют решить к 15 августа

Проблему с багажом в Шереметьево планируют решить к 15 августа

Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту «Шереметьево" должна решиться к 15 августа. Об этом в субботу, 6 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса России Евгения Дитриха.

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа», – приводит агентство слова министра.

В начале июня в воздушной гавани наблюдались проблемы с выдачей багажа пассажирам. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Однако, по данным СМИ, 29 и 30 июня большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) вновь не отправили по назначению. 

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Автор: Алла Ларионова
#шереметьево #багаж

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