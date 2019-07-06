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16:55   6 Июля 2019
Россия

Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Тулуне

Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Тулуне

Представители МЧС РФ в субботу, 6 июля, сообщили, что сотрудники тульского спасательного центра прибыли в Тулун и приступили к работам по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Группу спасателей возглавил начальника центра Евгений Орлов. 

«Создали шесть рабочих групп, которые распиливают деревья и конструкции, а также убирают территории. Помимо этого спасатели организовали оказание адресной помощи пострадавшему населению», — добавили в МЧС.

Ранее самолет Ил-76 МЧС РФ с сотней спасателей на борту приземлился в Братске. Режим ЧС действует в Иркутской области после паводка в шести районах. Погибли 22 человека.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #общество #иркутская область #наводнение

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