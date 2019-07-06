Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Тулуне
Представители МЧС РФ в субботу, 6 июля, сообщили, что сотрудники тульского спасательного центра прибыли в Тулун и приступили к работам по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Группу спасателей возглавил начальника центра Евгений Орлов.
«Создали шесть рабочих групп, которые распиливают деревья и конструкции, а также убирают территории. Помимо этого спасатели организовали оказание адресной помощи пострадавшему населению», — добавили в МЧС.
Ранее самолет Ил-76 МЧС РФ с сотней спасателей на борту приземлился в Братске. Режим ЧС действует в Иркутской области после паводка в шести районах. Погибли 22 человека.
Семнадцать специалистов оказывают психологическую помощь населению, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации в Иркутской области. В Иркутской области в пунктах временного размещения и в зонах проведения… https://t.co/BBcIpLuAW5— МЧС Иркутскаяобласть (@mchs38) 6 июля 2019 г.