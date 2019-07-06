Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушкина уверена, что беби-боксы спасут множество детских жизней

Пушкина уверена, что беби-боксы спасут множество детских жизней

 Путин поздравил с юбилеем три музейных комплекса в Архангельской области

Путин поздравил с юбилеем три музейных комплекса в Архангельской области
Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

 Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО

Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО

 Ливийские боевики повторно присягнули главарю ИГ

Ливийские боевики повторно присягнули главарю ИГ
Пушкина уверена, что беби-боксы спасут множество детских жизней

Пушкина уверена, что беби-боксы спасут множество детских жизней

 Путин поздравил с юбилеем три музейных комплекса в Архангельской области

Путин поздравил с юбилеем три музейных комплекса в Архангельской области
Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

Тбилиси рассчитывает, что РФ не введет торговое эмбарго

 Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО

Министр обороны Украины проинспектировал учения НАТО

 Ливийские боевики повторно присягнули главарю ИГ

Ливийские боевики повторно присягнули главарю ИГ
17:50   6 Июля 2019
Россия

Соболь сдала подписи в Мосизбирком в компании «братков» из 90-х

Соболь сдала подписи в Мосизбирком в компании «братков» из 90-х

Любовь Соболь сдала в Мосгоризбирком собранные подписи в компании нескольких поклонников, по внешнему виду напоминающих «братков» из 90-х, и в сопровождении представителей СМИ. Кандидат торжественно внесла коробку с подписными листами, делая вид, что прошла этот этап предвыборной кампании без скандалов.

Однако, как пишет ФАН, Соболь за столь небольшой отрезок времени успела ввязаться не в одну грязную историю — она поссорилась с Нютой Федермессер, а еще преследовала и довела до госпитализации беременную Маргариту Симоньян.

К тому же, как выяснилось, что подписи для нее рисовали сторонники — полицейские обнаружили съемную квартиру, где происходила фальсификация. Правда, кандидатка категорически отказывается обсуждать этот случай с журналистами.

Тактика Соболь уже никого не удивляет — в близком кругу оппозиционерки давно привыкли к грязным провокациям ФБК.

Вполне ожидаемо, что если московская избирательная комиссия не примет подписи Соболь, она включит старую пластинку о недопуске «независимого кандидата» к выборам, чтобы хоть как-то привлечь к себе давно упущенное внимание, резюмирует СМИ.

Стоит напомнить, что за «рисовкой» подписей уличили и других кандидатов в Мосгордуму, продвигаемых активистом Алексеем Навальным. Так, ранее за фальсификацией подписных листов ранее попался Илья Яшин, баллотирующийся в 45-м избирательном округе. Вслед за Соболь и Яшиным в подделке подписей избирателей уличили и кандидата Дмитрия Гудкова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...