Соболь сдала подписи в Мосизбирком в компании «братков» из 90-х

Любовь Соболь сдала в Мосгоризбирком собранные подписи в компании нескольких поклонников, по внешнему виду напоминающих «братков» из 90-х, и в сопровождении представителей СМИ. Кандидат торжественно внесла коробку с подписными листами, делая вид, что прошла этот этап предвыборной кампании без скандалов.

Однако, как пишет ФАН, Соболь за столь небольшой отрезок времени успела ввязаться не в одну грязную историю — она поссорилась с Нютой Федермессер, а еще преследовала и довела до госпитализации беременную Маргариту Симоньян.

К тому же, как выяснилось, что подписи для нее рисовали сторонники — полицейские обнаружили съемную квартиру, где происходила фальсификация. Правда, кандидатка категорически отказывается обсуждать этот случай с журналистами.

Тактика Соболь уже никого не удивляет — в близком кругу оппозиционерки давно привыкли к грязным провокациям ФБК.

Вполне ожидаемо, что если московская избирательная комиссия не примет подписи Соболь, она включит старую пластинку о недопуске «независимого кандидата» к выборам, чтобы хоть как-то привлечь к себе давно упущенное внимание, резюмирует СМИ.

Стоит напомнить, что за «рисовкой» подписей уличили и других кандидатов в Мосгордуму, продвигаемых активистом Алексеем Навальным. Так, ранее за фальсификацией подписных листов ранее попался Илья Яшин, баллотирующийся в 45-м избирательном округе. Вслед за Соболь и Яшиным в подделке подписей избирателей уличили и кандидата Дмитрия Гудкова.