Глава МИД Люксембурга опасается наплыва беженцев при конфликте США и Ирана
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в субботу, 6 июля, заявил, если конфликт между США и Ираном обострится, тогда Европейскому союзу угрожает новый наплыв мигрантов. По его словам, нельзя исключать, что три миллиона афганцев, которые проживают в Иране, решат покинуть страну, если эскалация между Вашингтоном и Тегераном продолжится.
«Есть риски возникновения гигантского наплыва беженцев, которые поставят Европу перед большими вызовами», — сказал Ассельборн.
Глава МИД Люксембурга напомнил иранской стороне об опасности превышения количества обогащенного урана сверх норм, которые закрепили в СПВД. Тегерану необходимо придерживаться обязательств по ядерной сделке, в противном случае диалог между Ираном и Евросоюзом ухудшится, резюмировал Ассельборн.
« L’école européenne est le symbole d’une Union européenne qui est unie. En tant qu'école européenne, vous faites l’Europe au quotidien ». Le ministre Jean #Asselborn lors de la cérémonie du BAC de l’école européenne à la #Philharmonie Luxembourg pic.twitter.com/qv6ZGWRVa6— MFA Luxembourg ???????? (@MFA_Lu) 6 июля 2019 г.