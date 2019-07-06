Глава МИД Люксембурга опасается наплыва беженцев при конфликте США и Ирана

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в субботу, 6 июля, заявил, если конфликт между США и Ираном обострится, тогда Европейскому союзу угрожает новый наплыв мигрантов. По его словам, нельзя исключать, что три миллиона афганцев, которые проживают в Иране, решат покинуть страну, если эскалация между Вашингтоном и Тегераном продолжится.

«Есть риски возникновения гигантского наплыва беженцев, которые поставят Европу перед большими вызовами», — сказал Ассельборн.

Глава МИД Люксембурга напомнил иранской стороне об опасности превышения количества обогащенного урана сверх норм, которые закрепили в СПВД. Тегерану необходимо придерживаться обязательств по ядерной сделке, в противном случае диалог между Ираном и Евросоюзом ухудшится, резюмировал Ассельборн.