Сахалин лидирует в рейтинге разводов из-за миграции

Количество разводов в регионах России может быть связано с процессами миграции, уровнем жизни и климатом. Так считает первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей и депутат Госдумы Ольга Окунева. Ранее она ознакомилась с данными Росстата по регионам с самым большим количеством расторжения браков. В рейтинге лидирует Сахалин: здесь на тысячу человек приходится более пяти разводов. На втором месте — Республика Карелия, там расходится почти каждая сотая пара. За ними — Ненецкий автономный округ, Мурманская и Белгородская области.

Самые крепкие семьи в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарской республике.

В беседе с «Политикой Сегодня» Ольга Окунева уточнила, что ситуация с разводами в России требует глубокого анализа данных.

«Такая статистика может быть связана с процессами миграции, которые происходят в регионах. И со сложностями в семье: например, из-за недостаточного дохода или эмоциональных стрессов», — рассуждает она.

Депутат сожалеет, что многие молодые семьи не могут преодолеть трудности: нужно уметь уважать друг друга, учитывать мнение каждого и использовать опыт старших.

«Родители не должны вмешиваться в жизнь супругов, а наоборот помогать им в их становлении», — считает депутат.

В преддверии Дня семьи, любви и верности Ольга Окунева хочет поздравить каждую семью и пожелать ей счастья, чтобы супруги жили в долгом браке, а дети имели пример перед глазами и стремились также поддерживать друг друга и понимать.