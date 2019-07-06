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18:16   6 Июля 2019
Россия

Сахалин лидирует в рейтинге разводов из-за миграции

Сахалин лидирует в рейтинге разводов из-за миграции

Количество разводов в регионах России может быть связано с процессами миграции, уровнем жизни и климатом. Так считает первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей и депутат Госдумы Ольга Окунева. Ранее она ознакомилась с данными Росстата по регионам с самым большим количеством расторжения браков. В рейтинге лидирует Сахалин: здесь на тысячу человек приходится более пяти разводов. На втором месте — Республика Карелия, там расходится почти каждая сотая пара. За ними — Ненецкий автономный округ, Мурманская и Белгородская области.

Самые крепкие семьи в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарской республике.

В беседе с «Политикой Сегодня» Ольга Окунева уточнила, что ситуация с разводами в России требует глубокого анализа данных.  

«Такая статистика может быть связана с процессами миграции, которые происходят в регионах.  И со сложностями в семье: например, из-за недостаточного дохода или эмоциональных стрессов», — рассуждает она.

В комитете по вопросам семьи, женщин и детей назвали причины большого количества разводов

Депутат сожалеет, что многие молодые семьи не могут преодолеть трудности: нужно уметь уважать друг друга, учитывать мнение каждого и использовать опыт старших.

«Родители не должны вмешиваться в жизнь супругов, а наоборот помогать им в их становлении», — считает депутат.  

В преддверии Дня семьи, любви и верности Ольга Окунева хочет поздравить каждую семью и пожелать ей счастья, чтобы супруги жили в долгом браке, а дети имели пример перед глазами и стремились также поддерживать друг друга и понимать.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #общество #семья #браки

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